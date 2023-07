Bia Michelle, ex-noiva de MC Gui, é alvo de cliques na praia da Barra da Tijuca

Rio - Bia Michelle, ex-noiva de MC Gui, foi clicada enquanto realizava um ensaio fotográfico na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (20). Para a ocasião, a influenciadora escolheu um biquíni lilás.

Em março, o funkeiro anunciou o término do relacionamento com a ex-bailarina do Faustão. "Gostaria de comunicar a todos vocês que infelizmente eu e a Bia não estamos mais juntos! Vivemos momentos maravilhosos que jamais esquecerei, mas infelizmente este ciclo se encerrou em nossas vidas", disse nas redes. Semanas depois, Bia Michelle revelou um flagra de MC Gui com outra mulher em um motel.

"Eu coloquei no Google Maps e nas fotos já apareceu o motel que ele estava, o endereço certinho e na hora eu só pensava que eu queria ir para lá, que eu queria ver com os meus próprios olhos. Eu precisava passar por isso, infelizmente. Eu não desejo para ninguém [...] vocês não fazem ideia do quão difícil foi passar por algo assim, mas acho que só vendo para você realmente crer no que você não queria acreditar há muito tempo", afirmou na época.