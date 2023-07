Paola Carosella mostra momento íntimo ao lado do namorado

Rio - Paola Carosella usou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para publicar um momento raro ao lado do namorado, Manuel Sá, com quem se relaciona há 1 ano. A chef de cozinha e o fotógrafo posaram juntos em um momento de intimidade, enquanto tomavam um drink durante a tarde.

"Segundamos. Negroni + fitzgeral + Copan + meu amor", legendou a famosa na postagem feita no Instagram.

O casal anunciou o relacionamento quase um ano depois da apresentadora terminar o casamento de 8 anos com o fotógrafo irlandês Jason Lowe. Recentemente, Paola estava no ar com "Alma de Cozinheira", no GNT, além de ter comandado o "Minha mãe cozinha melhor que a sua", ao lado de Leandro Hassum e João Diamante, na TV Globo.