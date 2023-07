Ex-BBB Tina Calamba faz topless e celebra empoderamento: 'Protagonista'

Rio - Tina Calamba usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar os cliques de um ensaio fotográfico ousado. Em fotos publicadas no Instagram, a ex-participante do "BBB 23" surgiu de topless, cobrindo os seios com o braço enquanto vestia uma calça jeans.

"Durante muitos anos vivi nos bastidores dos meus sonhos, então, levantei e decidi ser a protagonista. Seja você a dona de seu corpo, sua alma e mente", aconselhou a modelo, na legenda da publicação.

Não demorou muito para fãs e amigos encherem os comentários com elogios para a ex-sister: "Linda demais", escreveu um seguidor. "Perfeita", declarou outra internauta. "Calamba", brincou Paula Freitas, ex-colega de confinamento de Tina, fazendo um trocadilho com o sobrenome da modelo. "Maravilhosa", comentou Laís Caldas.

Confira: