Ana Clara posta fotos de viagem com o namorado em destino paradisíaco

Rio - Ana Clara, de 26 anos, usou as redes sociais para mostrar o início de sua viagem a São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A apresentadora surgiu acompanhada pelo namorado, Bruno Tumoli, enquanto curtia a piscina do hotel luxuoso e champanha à beira do mar.

"Primeiro carrossel de fotos dessa viagem! Sempre descobrindo mais das coisas incríveis que o Brasil tem pra proporcionar pra gente", escreveu a ex-BBB, na legenda da publicação.

Ana assumiu o namoro com Bruno Tumolli, através do Instagram, em abril. No entanto, a apresentadora entregou que eles estão juntos desde o ano passado.

Confira: