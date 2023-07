Dia Nacional do Funk: Estilos do Rio e de SP estão no Top 5 dos gêneros mais escutados no exterior

Rio - O Funk, celebrado nacionalmente neste dia 12 de julho, foi o gênero musical do Brasil mais exportado em 2022. De acordo com a Retrospectiva do Spotify, o Funk carioca foi o estilo musical brasileiro preferido no exterior, enquanto o Funk ostentação ocupou a quarta posição do mesmo ranking. Juntos, os estilos somam um aumento de 33% em streams fora do País, considerando o período de junho do ano passado a junho deste ano.



No Brasil, Funk carioca foi o segundo gênero musical mais escutado em 2022; já o Funk ostentação ocupou a 12ª posição. Neste primeiro semestre de 2023, as regiões Sudeste e Sul dominam o ranking dos Estados brasileiros que mais escutam os estilos. Confira abaixo outros dados relacionados ao funk carioca e ao funk ostentação no Spotify:



Países que mais consomem Funk carioca e Funk ostentação no Spotify no exterior em 2023

1.Portugal

2.Estados Unidos

3.Itália

4.França

5.Argentina



Artistas brasileiros de Funk carioca e Funk ostentação mais populares no Spotify no exterior em 2023

1.Mc Kevinho

2.MC L da Vinte

3.MC Gury

4.MC Fioti

5.Pedro Sampaio



Faixas de Funk carioca e Funk ostentação mais populares no Spotify no exterior em 2023

1.Parado no Bailão, por MC Gury, MC L da Vinte

2.Olha A Explosão, MC Kevinho

3.Bum Bum Tam Tam, por J Balvin, Juan Magán, MC Fioti, Stefflon Don

4.No_se_ve.mp3, por Emilia, LUDMILLA, ZECCA

5.DANÇARINA, por Anitta, Dadju, Mc Pedrinho, Nicky Jam, PEDRO SAMPAIO



Estados brasileiros que mais consomem Funk carioca e Funk ostentação no Spotify em 2023

1.São Paulo

2.Rio de Janeiro

3.Minas Gerais

4.Rio Grande do Sul

5.Paraná

6.Distrito Federal

7.Ceará

8.Bahia

9.Goiás

10.Pernambuco