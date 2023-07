Xuxa comenta acusações falsas em relação ao filme 'Amor Estranho Amor'

Rio - Xuxa Meneghel, de 60 anos, falou sobre sua atuação no filme "Amor, Estranho Amor" (1982), onde ela aparece nua deitada ao lado de um garoto, interpretado pelo ex-ator Marcelo Ribeiro, durante a coletiva de imprensa de seu documentário, "Xuxa, o Documentário", em um cinema da Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira. A apresentadora disse que as pessoas tiraram as imagens de contexto "com um requinte de crueldade" e que chegou a ser considerada pedófila.

"Coisa pesada que foi o filme 'Amor Estranho Amor, né?' Uma cena ainda estava lá, mas aí libero pra gente poder conversar e eu vi as pessoas fazerem faixas assim: 'venha ver o que ela faz com seus baixinhos'. Aí, vendendo o filme em locadoras, e para alugar e tudo o mais. Na realidade, não foram apenas fake news, eu acho que tinha uma pitada de tipo assim: 'se eu não falar mal dela, não vai ter espaço', que é o que muita gente costuma fazer ainda hoje em dia. Mas com um requinte de crueldade, porque eu sabia que isso iria mexer muito comigo, me machucar muito, né?", comenta a apresentadora.

"Fora a minha falta de experiência, a minha falta de maturidade, as pessoas que também estavam comigo também não estavam acostumadas com isso, também não sabiam como lidar com isso, tanto é que eu acho que fizeram a pior coisa, que foi chegar e dizer: 'não, vamos pagar para essa pessoa ficar com esse filme guardadinho pra não atrapalhar a vida dela'. Se tivesse colocado a porcaria do filme desde aquela época para todo mundo ver, não ia acontecer nada disso, porque as pessoas iam ver e dizer que não tem nada. É um filme, pronto, acabou, beleza. Não. Então, todo mundo falava, e até hoje as pessoas querem falar desse filme. 'Olha só, fiz o filme com 17 para 18 anos, eu estou com 60 anos e até hoje as pessoas falam tal do fake news, dizendo, 'olha, a Xuxa é pedófila', porque ela fez o filme, ou seja, o Rambo também matou um monte de gente, entendeu?", continua.

"Então, quer dizer, as pessoas não veem como ficção, as pessoas querem ver aquilo como verdade, não veem a história do filme, que é uma menina que foi vendida para um prostíbulo, para ser dada para um político. Ou seja, a exploração sexual contra a criança, contra adolescente, e que existe até hoje. E o filme foi baseado no ano de 1960 e pouco. Desde aquela época, as crianças eram exploradas e até hoje".

Por fim, a loira alfineta o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Dito isso, vou falar que nosso ex-presidente falou que: 'pintou um clima' e ninguém mais fala sobre isso e só eu fico falando sobre isso, que isso é um crime, não é um clima e está lá nesse filme e ninguém quer falar sobre isso. Pelo contrário, querem usar isso para me machucar. Então, o que eu posso dizer, o que me machuca mesmo, é a ignorância das pessoas".

'Xuxa, o Documentário' será lançado nesta quinta-feira, no Globoplay, e conta com cinco episódios. A série mostra a trajetória pessoal e profissional da apresentadora.