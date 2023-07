Mara Maravilha recebe alta hospitalar e preserva informação de diagnóstico

Mara Maravilha, de 55 anos, recebeu alta de uma unidade da rede Hospitalis, em São Paulo, na manhã desta terça-feira. No Instagram, a apresentadora e cantora publicou um vídeo deixando o quarto do hospital e tranquilizou os fãs. Ela, no entanto, deixou claro que não dará informações sobre seu diagnóstico.

"Estive internada para tratamento cujo diagnóstico considero reservado. Seguirei em acompanhamento ambulatorial e fiquem despreocupados, pois estou sendo assistida com os tratamentos estabelecidos pelos profissionais", escreveu ela na legenda da postagem.

Nas imagens, Mara aparece recolhendo seus pertences do quarto e cantando a música "Casa", de Lulu Santos. "Diz ao fraco que sou forte. Sou maravilha", disse ela, antes de sentar em uma cadeira de rodas para deixar o local.

Nos comentários da publicação, os fãs celebraram a alta da apresentadora. "Nossa que alívio! Bençãos infinitas", desejou um admirador da artista. "Que notícia maravilhosa", disse outro.

Na última quarta-feira , Mara Maravilha disse que enfrenta complicações causadas pela Covid-19 e, por isso, precisou dar uma pausa nas atividades para cuidar da saúde. Ela explicou que depois de ter contraído a doença as medicações afetaram seu estômago e sobrecarregaram os órgãos do corpo.

"Sei que sou a maravilha de vocês, não é para preocupar vocês. Às vezes a gente passa pela prova, mas estou sempre muito bem assistida. Quero estar boa para estar com o meu filho que está crescendo muito rápido. Ele falou agora para mim? 'Mamãe, que você tem?' Eu falei que a mamãe ia ficar bem", afirmou ela.

"Eu estava procrastinando os exames. Mas resolvi fazer pelo meu filho. Vi que estava precisando mesmo fazer esse check up. Até adiei um pouquinho porque amo o que eu faço, meu trabalho. Ia fazer uns trabalhos, mas tive que desmarcar. Vou dar uma pequena parada para voltar melhor ainda", completou.