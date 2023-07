Daniela Lima surpreende em chegada na Globonews

Rio - Recém saída da CNN, Daniela Lima chegou com o pé direito nesta segunda-feira (10) nos estúdios da Globonews, em São Paulo, onde vai comandar o "Conexão" durante as manhãs da emissora, ao lado de Leilane Neubarth, do Rio de Janeiro e Camila Bonfim, de Brasília.

A apresentadora foi recebida com direito a flores do editor-chefe do telejornal e posou para foto do crachá, que também foi entregue assim que entrou no prédio. Em vídeos divulgados nas redes sociais do canal, o primeiro dia do novo nome da casa, foi exibido nos mínimos detalhes. "Cheguei, Brasil. Cheguei! Entrei...", afirmou."É visitante?", questiona a recepcionista. "Não, contratada", dispara Daniela, que pediu para sorrir na foto. "É oficial, gente. Agora sim. Casamento de papel passado, cheguei na Globonews", pontua.







Em outro momento, a jornalista questiona: "Será que pisei com o pé direito primeiro, gente? Tem uma segunda chance. Pé direito, agora sim", diz. O segundo vídeo também mostra Dani, como é carinhosamente chamada chegando a sua mesa de trabalho e recebendo mimos como uma agenda, garrafa e relógio personalizado. Ao conhecer pessoalmente o responsável pelo jornal, Alexandre Gasperoni, a ex-CNN se emocionou e disse: "Meu editor-chefe, gente. Ah, eu amo lírios... são meus favoritos", recebendo um buquê de presente.







A apresentadora ainda entrou em uma live pelo perfil da emissora, agradeceu pelo convite de integrar a nova casa, além de mostrar os bastidores de produções para a programação da Globonews. Além de entrar ao vivo no "Edição das 18h", sendo recebida por César Tralli e com notícias exclusivas, a nova contratada fez gravação de pilotos e interagiu com as novas colegas.



"Aqui a gente vai fazer a estreia muito bem pensada, bem programada, vai ter piloto... Então a culpa não é do meu chefe, é do primor, do rigor, da qualidade do grupo Globo. Obrigada, eu estou muito feliz, final de julho, o dia exato eu não posso dar para vocês, mas a gente vai preparar o melhor 'Conexão' para vocês e fazer o jornal dos nossos sonhos", afirmou.