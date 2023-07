'Cuidar da relação', explica Mônica Martelli sobre prática de 'transar com hora marcada'

Rio - Mônica Martelli abriu o jogo sobre sexo durante participação no "Papo de Segunda", exibido no GNT. A atriz de 55 anos defendeu a prática de "transar com hora marcada" e ainda comentou que a iniciativa é uma forma de cuidar do relacionamento. Em 2019, ela assumiu uma relação com o empresário Fernando Altério.

fotogaleria "A gente, quando está casado, quando está na convivência diária, tem uma tendência a adiar o afeto, adiar o amor, o encontro...", iniciou. Ela ainda afirmou que as pessoas têm a ideia de que as relações sexuais ocorrem de maneira espontânea.

"Para quem fala assim: 'Gente, mas não é frio você marcar para transar?' A questão é que a gente aprendeu que sexo bom é espontâneo. Se marcamos dia para tudo, como buscar o filho na escola, ir à terapia, praticar ioga, por que não marcar um dia para o sexo? Você marca um dia de encontro e acho que é pensar e cuidar da relação, porque a gente marca dia para buscar filho na escola, para ir ao médico, para fazer terapia. Por que não pode marcar um dia para ter um encontro?", concluiu.