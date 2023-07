Drika Marinho fala sobre assédios de Marlene Mattos com dançarinos de Kelly Key

Rio - Parte da equipe da cantora Kelly Key, no auge dos anos 2000, a dançarina Drika Marinho rasgou o verbo sobre a relação com a diretora Marlene Mattos, que foi responsável pela carreira da artista, após deixar a parceria com Xuxa Meneghel.

Em uma rede social, Drika falou sobre a época em que ela e mais um dançarino negros, faziam parte da equipe e teriam sido vítimas de assédio por parte da empresária. "Depois de muitos anos dançando com Kelly Key, a Marlene entrou como diretora, quis tirar todo o balé que estava dando certo, fez um teste e chamou bailarinos novos. Humilhou o único bailarino negro além de mim, falando que estava muito velho pra dançar e que ele transpirava muito dançando", contou.

Na publicação, a profissional destacou que as cenas ocorriam na frente de outros membros da equipe, destacando que ninguém podia falar nada por medo de perder o emprego. "Estava agora conversando com a outra bailarina que também dançava com a gente e ela falou com essas palavras mesmo, que ele era nojento porque suava muito. Isso foi tão absurdo e o pior que ninguém falava nada, inclusive eu, por medo de perder o trabalho, era surreal", acusou.

A diretora se tornou um dos assuntos mais comentados da web depois do anúncio da série "Xuxa, o documentário", que revela o encontro entre as duas após mais de 18 anos sem se falar. As declarações exibidas no "Fantástico" da TV Globo no último domingo (09) causaram choque imediato no público. "Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir as vezes de forma realística, sabe? Você era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim", disparou a ex-diretora para Xuxa, em tom exaltado.