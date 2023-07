Maisa Silva e João Guilherme posam juntos em praia de Ibiza

Rio - Maisa Silva e João Guilherme surgiram juntos em fotos publicadas pela atriz, nesta terça-feira, nos Stories do Instagram. A dupla aproveitou o dia ensolarado na Europa para renovar o bronzeado em uma praia de Ibiza, na Espanha. "Fabrício e Anita versão verão", escreveu a apresentadora, na legenda da postagem, em referência à série "De Volta aos 15", que os dois estrelam na Netflix.

Recentemente, João abriu o jogo sobre a relação que tem com Maisa, após notar a torcida dos fãs por um romance entre os dois: "Eu amo muito a Maisa e ela me ama. Então a gente é muito carinhoso um com o outro e a gente é próximo há muito tempo", explicou o ator. "A gente já gravou, já viu o outro passar vergonha, todo mundo já namorou, já voltou. Então a rapaziada fica nessa porque sempre que estou com a Má também faço questão de registrar. É amor, já. Amor romântico, não. Quer dizer, quem sou eu para dizer isso?! Só Deus sabe mas, amor romântico, não", afirmou ele, em participação no 'The Noite', com Danilo Gentili.

Enquanto isso, Maisa já avisou que está a procura de um novo namorado, após o fim do relacionamento de quatro anos com Nicholas Arashiro. Em postagem no Twitter, a apresentadora entregou os requisitos que procura em um pretendente: "Um homem engraçado, alto, bonitinho, mas nem tanto; [que tenha] entre 22 e 28 anos, more longe e ninguém conheça; goste de sair, goste de comer e me respeite", escreveu ela.