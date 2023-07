Gabi Martins adota look no estilo da Barbie e web elogia: 'Barbie ousada'

Rio - Gabi Martins arrancou suspiros de seus seguidores ao postar um novo registro com visual no estilo de Barbie. A famosa compartilhou um novo vídeo nesta terça (11), fazendo uma dancinha toda vestida de rosa e recebeu elogios.

"A Barbie tá diferente", brincou a cantora na legenda do post. Ao som do hit 'Gol Bolinha, Gol Quadrado 2', de MC Pedrinho e DJ 900, Gabi aparece em um conjuntinho rosa neon, fazendo a coreografia que viralizou com a música. Ela apostou em um top de biquíni e uma mini saia justos, com um penteado imitando marias-chiquinhas para completar o look.



Apesar do visual fofinho, a artista entregou tudo na coreografia sensual e foi muito elogiada por seu corpo definido. "Que mulher, hein, meus amigos", comentou um fã. "Essa cena foi excluída do filme da Barbie?", indagou outro. "Tá parecendo uma bonequinha assim de rosa", admirou uma terceira. "A Barbie tá ousada", brincou mais uma.