Estefany Boro mostra silhueta ao lado do marido, Jottapê, 17 dias após parto

Rio - A influenciadora Estefany Boro, de 23 anos, surpreendeu ao exibir a nova silhueta apenas 17 dias após dar à luz a sua primeira filha, fruto do relacionamento com o cantor Jottapê, de 23. Durante um evento realizado na sede da Kza Produções, em São Paulo, nesta terça-feira, o artista comemorou a assinatura de um novo contrato com a produtora e curtiu ao lado da mulher e da herdeira.

Na ocasião, a influencer chamou atenção de todos com uma espécie de macacão catsuit, totalmente vermelho, que possuía um decote generoso. Ao lado do marido, a morena aproveitou para dançar muito no evento, que também contou com a presença de artistas como MC Danny e o ator Christian Malheiros.