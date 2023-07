Belo paga dívida de R$ 7 milhões com Denílson após 22 anos de briga na Justiça

Rio - Após 22 anos, o cantor Belo quitou sua dívida milionária com o ex-jogador de futebol Denílson nesta terça-feira. A informação foi confirmada ao colunista Leo Dias pela equipe do cantor. "Está resolvido", disse o representante de Belo.

A disputa judicial começou quando Denílson gerenciava a banda de pagode Soweto, da qual Belo era o vocalista. Em 2000, Belo deixou o grupo para iniciar a carreira solo e o ex-jogador de futebol processou Belo por quebra de contrato. Em 2004, o artista foi condenado a pagar uma indenização de R$ 385 mil a Denílson, mas a decisão não foi cumprida. Atualmente, com a correção, a quantia já estava passando dos R$ 7 milhões.

A partir de então, os advogados de Denílson entraram com o pedido de várias ordens de bloqueio e penhora dos bens do cantor. Recentemente, Belo participou da competição "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", e Denílson solicitou o bloqueio de qualquer valor que o cantor pudesse receber como premiação. Os advogados do ex-jogador ainda pediram que o valor da dívida fosse atualizado.

A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de Denílson para que o cachê fosse bloqueado e o prêmio do cantor penhorado para cumprir o pagamento da dívida. No entanto, Belo não ganhou a competição. Agora, de acordo com Leo Dias, o artista finalmente quitou seus débitos, que já ultrapassavam R$ 7 milhões.