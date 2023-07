Xuxa expõe presente que ganhou de Eliana e Angélica; confira

Xuxa participou do "Quem Pode, Pod!", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, nesta terça-feira, e expôs o presente que ganhou de Angélica e Eliana em seu aniversário de 60 anos, celebrado em 27 de março. A apresentadora contou que as duas lhe deram um vibrador.

"Angélica e Eliana me deram um vibrador, um modelo que não conhecia. Tem duas funções. É sugador, pendurado, tem duas bolinhas. Fui eu que apresentei a Li um e ficamos nesse clima de uma apresentar a outra quando descobrisse algo bacana. Gosto mais do sugador, do meu antigo. Tenho rosinha, azulzinho. Mas tenho diferentes, para deixar em vários lugares como a casa do Ju, minha casa, em Angra", disse Xuxa.



"Angélica foi muito criticada por falar disso (de vibradores). Acho um absurdo, uma hipocrisia nós mulheres não podermos falar nesse assunto. Já que o homem fala disso tão descaradamente. Como a gente não tem a mão amiga, machuca, tem unha, não dá", apontou.

"O vibrador é nossa mão amiga que o cara tem. Antes de a gente amar alguém, tem que se amar. Como a gente vai se dar, se a gente não se conhece? Quando vi o pessoal criticar a Angélica, falei: 'Que gente mais ridícula'. Descobri o desejo sexual tarde, no chuveirinho quando fui me lavar, que lavagem gostosa", recordou.

Em outro momento da entrevista, Xuxa foi sincera ao comentar a maneira como descobriu sua sexualidade após iniciar a carreira de modelo e com que idade perdeu a virgindade. "Descobri no chuveirinho, quando fui me lavar. Achei bacana. Perdi a virginidade com 17 para 18 anos. Eu queria deixar de ser virgem porque comecei como modelo aos 16 anos e tinha apelido, as modelos não falavam alguns assuntos por eu ser virgem, e era muito chato. Eu chegava em casa chorando, falava para a minha mãe que eu queria deixar de ser virgem. Ela falava 'calma, vai ser no momento certo'. E não era o momento certo. Uma vez eu fiquei pelada na frente de um cara e falei 'vamos!', ele disse 'você é virgem, né?! Não, não'", contou.

A famosa ainda relatou como perdeu a virgindade motivada pela carreira: "É ruim na fotografia fazer cara de tesão ou de sexy se você não sabe o que é isso. Eu queria logo (perder a virgindade)... Foi esquisito, não foi bacana. Foi no meu carro, uma situação muito ruim. Depois, eu conheci o Pelé, e toda a minha descoberta foi com ele. Eu forcei a barra com esse meu namoradinho e foi ruim, hoje eu sei", declarou.

Namoro com Pelé e Ayrton Senna

Xuxa namorou o jogador de futebol, que morreu em dezembro do ano passado, por seis anos. "Ele falava na terceira pessoa. Ele tinha três personalidades: o Dico (apelido), o Edson (nome de batismo) e o Pelé (nome artístico). Ele dizia que tinha que ter outras mulheres. Por isso que ele inventou aquela história de amizade colorida, e eu ficava repetindo. Eu, com 17 anos, repetia o que ele falava. Ele dizia 'as mulheres ficam dando em cima do Pelé, mas não se preocupa porque na hora em que o Pelé estava transando, eu estava pensando em você'. Eu ficava na dúvida se achava que tinha que aceitar uma traição sem querer. Não era uma relação aberta. Eu não podia fazer tudo, e ele podia porque não era ele, era o Pelé. Lembrando que era minha primeira relação, então eu não sabia comparar se outra era mais sadia", desabafou.

Em seguida, a cantora falou sobre o namoro com Ayrton Senna, que teve início quase um ano depois de se separar de Pelé: "Aí que me descobri como mulher porque o Pelé me deixou com alguns traumas, e o Beco [Ayrton] tentava me tirar esses traumas. Quando eu ia transar com ele, eu falava algumas coisas, e ele dizia 'quem te falou que isso é certo, quem te colocou isso na cabeça? Está tudo errado, vamos começar tudo de novo'".