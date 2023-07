Em nova fase, Yuri do grupo 'Hawaianos' investe em carreira solo

Rio - O cantor Yuri, do grupo "Os Hawaianos", anunciou que se prepara para viver uma nova fase na carreira. Dois anos após o retorno dos funkeiros ao cenário da música, com a explosão de "Desenrola, bate, joga de ladin", que foi um fenômeno nas redes sociais, o artista promete novidades para os próximos meses, incluindo um EP com canções que vão trazer o sentimento de nostalgia, além de parcerias com grandes nomes do cenário e uma turnê pelo Brasil e Europa.

“A pegada será praticamente a mesma, só que muito mais avançada. Hoje me sinto preparado para alçar voos mais altos. Estou mais maduro e com novas metas e sinto que chegou o meu momento de buscar algo diferente. Realizamos praticamente todos os nossos sonhos. Participamos muitos programas de TV, estouramos um hit global, fizemos o mundo inteiro dançar a nossa música, rodamos os quatro cantos novamente fazendo shows. Então só tenho o que agradecer. O combinado sobre o nosso retorno é de que seria por dois anos e hoje sabemos que existe um campo gigante pra geral do grupo fazer seus corres. Isso nos deixa mais confortáveis para seguirmos em frente. Serei grato eternamente pela vida dos meus companheiros de trabalho!”, detalha.

Segundo o rapaz, este momento já era esperado por ele, há algum tempo. A falta de coragem, no entanto, foi o que fez com que demorasse a investir nesta fase. “Estou muito empolgado e ansioso para começar logo os trabalhos. Sempre pensei em buscar algo totalmente inovador e continuar fazendo história através da arte. Hoje, com o apoio da minha família, amigos e do meu sócio, percebi que essa era a minha hora. Então hoje eu coloquei isso como meta e vamos pra cima”, acrescentou.

O primeiro hit da nova fase é "Sarradinha", em parceria com Kevin O Chris, lançado como single no início de julho. Para o próximo mês, a canção deve ganhar um clipe oficial, com a proposta de reunir amigos e familiares em uma coreografia. “Hoje vejo o mercado carente de músicas de passinho e dancinhas que toda a família pode ouvir e dançar juntos. E justamente isso que quero buscar nessa nova fase da minha carreira. Quero muito explodir novamente com várias músicas e lançar meu novo projeto audiovisual com várias participações inéditas”, pontuou.