Saiba o motivo de Ana Maria Braga não apresentar o 'Mais Você' desta quarta-feira

Ana Maria Braga, de 74 anos, não apresentou o "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira, após amanhecer indisposta e com dor de garganta. Durante a atração, Ju Massaoka falou sobre o estado de saúde da apresentadora, que deve retornar ao comando do matinal nesta quinta.

"Hoje é o dia do feed da Ana, mas a Ana não estará aqui. Ela acordou um pouquinho indisposta, com uma dor de garganta, ligou para cá e disse para eu tocar o barco. E eu vou tocar! Mas como não sou doida, pedi ajuda do meu amigo Cauê Fabiano", disse Ju.

No Instagram, Ana tranquilizou os fãs. "Hoje, infelizmente, não consegui apresentar o Mais Você. Acordei indisposta, com dor de garganta e uma tossezinha chata. O tempo em São Paulo está muito seco o que acabou me atrapalhando por aqui. Minha dica? Hidrate-se, menina. Amanhã nos vemos na telinha. Beijos", escreveu a loira.