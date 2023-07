Pique Novo e Sorriso Maroto fazem homenagem para colega morto em assalto

Rio - O grupo Pique Novo, lançado em 1989, trouxe nova roupagem para a música "Uma Estrela", que foi sucesso entre os anos 2000. No relançamento, em parceria com o Sorriso Maroto, a canção é dedicada ao ex-integrante Rogério Pique, morto durante um assalto em 2003. A faixa chega as rádios de todo o país nesta sexta-feira (14), em uma versão que promete emocionar.

“2003 foi um momento muito difícil para nós. Tivemos a perda irreparável do Rogério, através de um assalto, em que várias famílias sofreram, porque perderam seus entes queridos por conta dessa fatalidade. A gente pede muito a Deus que ele nos proteja e a segurança do nosso estado, do nosso país, porque outros estados também sofrem essa violência no dia a dia. E foi algo que nos marcou muito, porque ele tinha muitos sonhos e eu vejo que alguns dos sonhos dele hoje vem sendo concretizados através de tudo que vem acontecendo na nossa carreira, e sei que ele está muito feliz”, contou o vocalista do Pique Novo, Liomar.

A parceria com o Sorriso Maroto foi um pedido de Bruno Cardoso, que comanda o time da banda. Ao ser convidado para participar do novo projeto dos amigos, o vocalista pediu para que a música escolhida fosse essa, já que também trabalhou ao lado de Rogério. “Ele é uma estrela, um grande irmão nosso que está lá em cima observando todo o nosso momento e vibrando com a gente”, contou.