Morre, aos 76 anos, a ex-chacrete Índia Potira

Rio - Glória Maria Aguiar da Silva, a lendária ex-chacrete Índia Potira, morreu aos 76 anos, na terça-feira (11), no Rio. A informação foi confirmada por amigos e familiares nas redes sociais nesta quarta (12). "Hoje a noite perdeu o brilho, minha amiga Glória Maria Aguiar da Silva, a eterna Índia Potira, retornou para a fonte da luz eterna, a Aldeia Espiritual de seus ancestrais", escreveu uma amiga. A ex-assistente de palco de Chacrinha lutava há alguns anos contra um câncer. O velório da ex-chacrete começou às 14h desta quarta, no Cemitério do Caju, na Zona Norte da cidade. Após a cerimônia, o corpo da veterana será cremado. Ela deixa duas filhas, netos e bisnetos.

Ao lado de nomes como Rita Cadillac, Estrela Dalva e Vera Furacão, Gracinha Copacabana e Cléo Toda, Índia Potira fazia um enorme sucesso como Chacrete no programa "Cassino do Chacrinha". Apesar do sucesso como chacrete, Índia Potira teve uma vida marcada por altos e baixos. Ela já admitiu em diversas entrevistas que tinha problemas com o vício em drogas e que já se prostituiu.

Em 1986, a dançarina foi presa por por crime de associação ao tráfico e deixou a cadeia em 1990. A partir de então, ela passou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais. No documentário "Alô, Alô, Terezinha", de 2009, Potira disse que muitas chacretes "se prostituíam e cheiravam cocaína com os artistas". Ela também relembrou o período em que se apaixonou por um traficante e contou que foi presa três vezes.

"Vou falar, porque a minha vida é um livro aberto. Na época de chacrete, saí com homens para ganhar dinheiro. Foi por necessidade. A gente tinha uma pessoa que ajudava, mantinha", disse Potira em entrevista ao programa "Domingo Show", da Record, em 2014.

"Aos 30 anos, me apaixonei por um bandido e usei maconha, cocaína. Sempre tive recaídas", completou. Na entrevista, ela também falou sobre o câncer de mama. "Olha, em 2010 eu tive um câncer, fiquei sem cabelo, caiu tudo, tirei um seio. Fiz quimioterapia. Foi brabo", disse.