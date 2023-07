Pedro Sampaio exibe diamante feito com seu cabelo

Rio - Pedro Sampaio usou as redes sociais nesta quarta-feira (12) para compartilhar com os seguidores uma joia de diamante, que mandou ser produzida a partir de seu próprio cabelo, demonstrando surpresa ao saber que existia a técnica.

"Fiz essa joia com meu cabelo. Cortei e transformei em diamante. Sabiam que isso era possível?", soltou o DJ. Fãs e admiradores aproveitaram para elogiar e se espantaram com a novidade. "Fale mais sobre Pedro, nunca ouvi falar nisso. Que chique!", disse uma. "To passada", disparou outra. "Brilha muito igual a você, Pedro", comentou outra.

A técnica utiliza a extração de carbono dos fios, produzindo a pedra a partir de qualquer substância, como fios de cabelo, cordão umbilical e cinzas. O valor para um pequeno diamante pode chegar a R$ 3 mil.