Em nova fase, diz Julio Rocha admite não sentir falta de novelas

Rio - Afastado das telinhas desde 2018, quando participou da série "Ilha de Ferro", produzida pela Globo, Julio Rocha abriu o jogo sobre estar fora da dramaturgia. O ator foi convidado para o 'PodDelas', comandado por Bruna Unzueta e Thalita Meneghim, onde falou sobre a atual fase da carreira, além de falar sobre a tranquilidade que sente, por não estar tão focado em projetos intensos.



“A gente só se diverte em casa e deixa a galera participar um pouco da nossa bagunça. Nunca estive tão feliz em toda a minha carreira! Hoje mesmo me perguntaram: ‘Você não sente falta de fazer novela?’. Só que eu tô vivendo um momento tão feliz criando conteúdos lá em casa com a molecada e com a minha que consigo viver muito bem”, afirmou o artista que em 2013 esteve no elenco de “Amor à Vida”, novela de Walcyr Carrasco.



Como influenciador, Júlio aparece na internet sempre ao lado de sua família, seja ao lado da mulher, Karoline, ou dos filhos, José, Eduardo e Sarah, esbanjando carisma através dos conteúdos postados nas redes sociais.

“Me divirto muito porque é só risada e, às vezes, não combinamos nada. Às vezes, a gente só chega, pega a câmera e começa a falar sobre algo que está acontecendo. Nisso, as ideias vão se desenrolando e surgindo outras. É muito legal quando a gente fura a bolha, quando nosso conteúdo começa a atingir gente do mundo inteiro e eles começam a comentar. Não imaginava que viraria tudo isso, mesmo sendo tão orgânico. Já me questionei sobre o que estou vivendo porque é tudo tão louco! Quando comecei a fazer teatro, era muito diferente e hoje, depois de ter passeado pelo cinema e pela TV fazendo novelas, séries e programas humorísticos, consigo fazer uma gestão melhor e trabalhar em casa com a minha família. Isso é muito bom”, pontua.