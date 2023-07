Anitta surge em clima de romance ao lado de Simone Susinna e fãs comemoram

Rio - A cantora Anitta levou seus seguidores à loucura com uma nova postagem ao lado de seu affair do momento, o ator italiano Simone Susinna. Em seus stories desta quarta (12), a famosa compartilhou um clique romântico após sua apresentação na festa de encerramento da semana de Alta Moda da grife 'Dolce e Gabanna'.

Na foto, que provavelmente foi tirada entre o show de encerramento e o 'after' da Alta Moda, Anitta aparece deitada em um quarto, ainda vestindo o top cravejado de pedras que usou durante sua apresentação, e em clima de romance com o ator. A artista conseguiu capturar um momento super natural, em que sorri para Simone enquanto ele se inclina na direção de sua boca, prestes a beijar a famosa.

Fãs da cantora ficaram animados com o clique fofo e elogiaram o casal: "Tão lindos e apaixonantes. Estou adorando acompanhar esse casalzão", comentou uma internauta. "Eu com um homem desse viveria sorrindo também", brincou outra. "Ele tá doido por ela", afirmou uma terceira. "Desde quando saiu o vídeo deles dançando juntos, só penso no quanto esse homem tá gamado nela e não vai deixar em paz tão cedo", confessou mais uma.

Confira o look da artista: