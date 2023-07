Fátima Bernardes dá repaginada no visual e ganha elogios na web: 'Mudei e gostei'

Rio - Fátima Bernardes surpreendeu os seguidores, nesta quarta-feira, ao revelar que passou por uma transformação no visual em um salão de beleza do Rio. "Mudei e gostei", declarou a apresentadora, na legenda de postagem no Instagram. Em vídeo, a jornalista surgiu com o cabelo mais curto e com madeixas mais claras.

E os fãs de Fátima fizeram questão de encher os comentários da postagens com elogios aprovando o novo visual: "Demais!", escreveu Juliana Paes. "Amei", comentou a filha da apresentadora, Bia Bonemer. "Lindíssima sempre!", disse um seguidor. "Fica linda de todo jeito", afirmou outra internauta. "Amei o corte", acrescentou uma terceira.