Pyong Lee vai atuar em dorama brasileiro lançado pela HBO

Rio - O ex-BBB Pyong Lee participou da festa de lançamento da série "Além do Guarda-Roupa", em São Paulo, na noite desta quarta-feira. A obra é o primeiro dorama brasileiro da HBO e contará com Pyong no elenco e também com atores da Coreia do Sul.

"Além do Guarda-Roupa" vai acompanhar a história de Carol, uma adolescente interpretada pela atriz Sharon Cho, que descobre um portal que a levará para a Coreia do Sul, onde vive o maior grupo de K-Pop do mundo. Na trama, Carol sonha em ser bailarina e detesta k-pop.

O elenco brasileiro conta com nomes como Sharon Cho, Júlia Rabello, Sabrina Nonata, Lucas Deluti, Luiza Parente, Ana Botafogo e Pyong Lee. Já o elenco coreano tem Kim Woojin, Jinkwon, Lee Minwook e Yoon Jae Chan.