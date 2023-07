Saiba quem é Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa que voltou aos holofotes com estreia de documentário

Rio - A polêmica relação entre a apresentadora Xuxa e sua ex-empresária Marlene Mattos voltou aos holofotes com o lançamento de "Xuxa - o Documentário", estreia nesta quinta-feira, a partir das 18h, no Globoplay. A parceria entre elas durou 19 anos e não terminou bem, com direito a processo na Justiça e muitas trocas de acusações.

A maranhense Marlene Mattos hoje em dia tem 73 anos. Ela se mudou para o Rio de Janeiro quando ainda era adolescente e se tornou empresária, produtora e diretora de TV, com passagens pela TV Manchete, TV Globo, Band, Record, Rádio Globo, RedeTV!, SBT, E+TV e TV da Gente.

Sua carreira começou na TV Manchete em 1983. Foi lá que ela conheceu Xuxa, que também estava no início da carreira de apresentadora infantil. Ela começou a empresariar Xuxa. Com o sucesso, a dupla deixou a TV Manchete e foi para a Globo, onde as carreiras das duas explodiu e ganhou outro patamar.

O "Xou da Xuxa", maior programa infantil da televisão brasileira, apresentado por Xuxa e dirigido por Marlene, ficou no ar entre 1987 e 1992. Ao todo, foram dois mil programas. Além disso, Marlene também dirigiu o "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa". Ela também teve uma passagem pelo "Mais Você", em 2001, e pelo "Jovens Tardes", em 2002.

Rompimento

A relação de amizade e profissional entre Xuxa e Marlene chegou ao fim em 2002. A ex-empresária, que é madrinha de Sasha, nunca mais viu a afilhada. Na época do rompimento, Sasha tinha 4 anos. Naquele período, o "Planeta Xuxa", que ainda estava no ar quando as duas brigaram, teve a sua temporada mais curta, apenas entre 7 de abril e 28 de julho.

Xuxa e Marlene evitavam falar sobre as causas do rompimento, mas em 2015, em entrevista à Record, Xuxa disse que se sentia "controlada" e que estava cansada de ser "roubada" e "usada". Em 2021, após a apresentadora dar uma entrevista para o jornalista Luís Erlanger, Marlene Mattos registrou uma ocorrência contra Xuxa por "calúnia". Em setembro do mesmo ano, o Ministério Público inocentou Xuxa e arquivou a ocorrência.

Em novembro de 2021 aconteceu o tão falado reencontro que estará no documentário. Em trecho antecipado pelo "Fantástico", Marlene diz que acertou mais do que errou. "Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz... você era uma marionete na minha mão, e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim".

Durante coletiva de imprensa para divulgar a estreia do documentário, Xuxa disse que o reencontro foi "difícil". Ela também afirmou ter se decepcionado por não ter percebido mudanças em Marlene, mas disse que o reencontro foi "válido".