Equipe de Marília Mendonça é processada pela família de produtor que morreu em acidente aéreo

Rio - A família do produtor Henrique Bahia entrou com um processo contra a equipe da cantora Marília Mendonça. O profissional foi uma das vítimas do acidente aéreo que também vitimou a cantora, em novembro de 2021, em Minas Gerais. Um ano e sete meses após a tragédia, os familiares pedem na Justiça o reconhecimento do vínculo empregatício do produtor com a cantora sertaneja. Henrique Bahia trabalhou com Marília Mendonça durante três anos.

"Hoje fazem 20 meses da sua partida para o plano espiritual e coincidentemente a primeira audiência para reconhecimento do seu vínculo empregatício e seu filho ter algum direito como herdeiro", iniciou George Freitas, pai de Henrique Bahia, no Instagram, no dia 5 de julho.

"Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo, e de tudo que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava para um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo que fez! Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo", finalizou.

A assessoria de Marília Mendonça confirmou a existência de uma ação trabalhista e a realização de uma audiência. "É verdade que existe um processo em andamento na Justiça do Trabalho movido pelo filho de Henrique Bahia, representado por sua mãe. Por questões legais, não podemos fornecer mais detalhes sobre o caso, uma vez que está em segredo de Justiça", diz a nota enviada a "Folha de S. Paulo".

Henrique Bahia e Marília Mendonça morreram no dia 5 de novembro de 2021 quando o avião em que estavam caiu em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Além deles, Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessora da cantora; e o piloto e o co-piloto Geraldo Martins Medeiros e Tarcísio Pessoa Viana também perderam suas vidas na tragédia.