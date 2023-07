Marcos Oliveira, o Beiçola, alfineta a TV Globo e revela que problema de saúde o impede de fazer sexo

Rio - Marcos Oliveira, de 67 anos, o eterno Beiçola de "A Grande Família", participou do podcast "Papagaio Falante", de Sergio Mallandro e Renato Rabelo, e detonou a TV Globo. O ator disse ter sido tratado com desprezo no último dia de gravações do seriado.

"Ator não tem o menor valor lá dentro mesmo. No último dia de gravação ninguém nem olhava na minha cara, não tinha texto, não tinha nada. Eu e uma samambaia, a samambaia tinha mais close do que eu", disparou o artista, que depois de "A Grande Família" foi chamado para fazer a novela "Deus Salve o Rei".

"O que eu tenho de valor para as pessoas [que me assistiam], ali dentro pode ser que não tenha tido valor nenhum. Depois ainda me chamaram para fazer 'Deus Salve o Rei' (2018), eu tive sorte que tinha a Tatá Werneck, que é uma ótima atriz, uma ótima companheira. Foi legal. Depois acabou", afirmou.

O ator está em busca de novos trabalhos, mas garante que não quer saber da emissora. "Eu não sei nada da TV Globo. Se me perguntarem alguma coisa da TV Globo, eu não sei e não quero nem saber. Deixa a TV Globo lá, a gente que é ator não tem o menor valor lá dentro mesmo. Só tem valor naquele instante, depois, acabou. Tem uns dedinhos podres lá dentro, a gente não sabe quem é, mas tem gente lá que gosta de puxar o tapete", alfinetou, sem citar nomes.

Vida sexual

Ainda no podcast, Marcos Oliveira contou que sua vida sexual foi abalada por conta de um problema no pênis. Ele disse que "não dá mais no couro" e que seu "mundo caiu" devido ao "problema" que enfrenta "embaixo".

"Estou com fístula, um monte de coisa. Estou ainda com [bolsa] de colostomia, de vez em quando dói. O piu-piu [pênis] não funciona mais", disse o ator, que também ressaltou que apesar de estar sem fazer sexo, isso não significa que ele não sinta vontade. "O estado físico não acontece", afirmou.

Ele também revelou que parou de assistir a filmes pornô porque "acabou a fantasia". "Na vida você tem fases. Você aproveita as fases dela, depois que vai acabando, vai acabando", disse.

Desde 2021, Marcos Oliveira enfrenta sérios problemas de saúde que o fizeram usar uma bolsa de colostomia para impedir a comunicação entre as fezes e a urina, o que poderia causar uma infecção e agravar seu quadro. O artista também faz uso de uma fralda geriátrica.

"Estou de colostomia e a parte de baixo teve uma fístula, um caminho que o organismo criou, da uretra entre a próstata e a bexiga, fez um caminho que foi sair lá no ânus. E esse caminho sempre contaminava com bactérias de fezes, ia para a uretra e lá recontaminava", contou o artista, que fazia uso de antibióticos de forma preventiva, o que tornou a bactéria resistente.

Em 2021, por conta do uso dos medicamentos, ele passou mal e precisou ser hospitalizado. No ano passado, Marcos Oliveira foi submetido a uma cirurgia. "Eu tomava o antibiótico normal de farmácia e a bactéria começou a ficar resistente. Chegou uma época que eu estava [tomando um fármaco de forma contínua], um dia passei mal, cai, bati a cabeça, quase morri em casa. Fui no posto de saúde, o médico analisou e disse que precisa internar no hospital. Fui internado, estava totalmente imundo, sujo, me tiraram e deixaram sedado. Fiquei lá uns três dias, me deram antibiótico venoso, não funcionou, tiveram que trocar o antibiótico, e tive que ficar 14 dias lá. Nesse tempo, para não ter problema de comunicação de fazes com o xixi, eles fizeram a colostomia", explicou.

Os problemas de saúde fizeram com que o ator ficasse afastado do trabalho, mas ele tem pedido ajuda dos fãs nas redes sociais para custear o tratamento. Ele também busca oportunidades de trabalho e afirmou estar apto para voltar aos palcos e atuar.