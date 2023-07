Marcos Caruso se diverte com namorado à beira da piscina em Portugal

Rio - O ator Marcos Caruso, de 71 anos, postou no Instagram, na noite desta quinta-feira, algumas fotos em que aparece se divertindo ao lado do namorado, o enfermeiro Marcos Paiva, de 56, em Portugal. O casal curtiu o verão europeu na casa de amigas.

"A paz e a beleza da Aldeia do Meco, neste verão português, em casa de amigas, é ter um final abençoado de uma viagem de muitas comemorações! Para aqui queremos voltar sempre, a recarregar energias! Obrigado, Carla e Patrícia!", escreveu o ator na legenda das imagens.

Marcos Caruso e Marcos Paiva viajaram para Lisboa após o fim da novela "Travessia", em que o ator interpretou o personagem Professor Dante, para comemorar o aniversário do técnico de enfermagem. O casal, no entanto, decidiu estender a viagem com férias românticas.

Caruso e Paiva estão juntos desde 2018, mas o relacionamento só veio a conhecimento do público em dezembro do ano passado. Antes de Paiva, Marcos Caruso foi casado por 20 anos com a atriz Jussara Freire, mas o casamento chegou ao fim em 1994. Os dois têm três filhos e dois netos.