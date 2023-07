Xuxa, Angélica e Eliana confirmam participação no 'Criança Esperança' e web comemora: 'Divas'

Rio - Xuxa, Angélica e Eliana são presenças confirmadas para o "Criança Esperança" de 2023, que ocorrerá no dia 7 de agosto. A novidade foi anunciada pelas três apresentadoras durante uma entrevista concedida ao Jornal Nacional, nesta quinta-feira, e causou alvoroço na web.

"Xuxa, Angélica e Eliana juntas no 'Criança Esperança'! Que histórico", celebrou um internauta através do Twitter. "Xuxa, Eliana e Angélica são a Hebe, Nair e Lolita da minha geração! Divas polêmicas da minha infância! Maravilhosas!", enalteceu outra, brincalhona. "Para mim, o encontro da Eliana com Xuxa e Angélica é o equivalente à Lady Gaga, Madonna e Beyoncé juntas em um palco", afirmou um fã, bem-humorado.



A informação ainda foi ratificada por Eliana em um vídeo publicado no Instagram. No registro, a loira, que é contratada do SBT, alegou que foi liberada por Silvio Santos para colaborar com a atração global, uma vez que esta visa beneficiar crianças.

"Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa, Angélica e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do 'Criança Esperança'", confirmou a apresentadora no registro.

"E para mim, que sou madrinha do 'Teleton', a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Dia 7 de agosto", vibrou Eliana.

