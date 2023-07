Causa da morte de Lisa Marie, filha de Elvis Presley, é revelada

A causa da morte de Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, foi divulgada nesta quinta-feira após seis meses. De acordo com o LA County Coroner, o que seria o IML de Los Angeles, nos Estados Unidos, a empresária e cantora faleceu devido a sequelas de uma obstrução do intestino delgado.

O relatório completo, que deve incluir resultados toxicológicos, ainda não foi disponibilizado pelo departamento, segundo o TMZ.

Lisa nasceu em 1968, no Estado americano do Tennessee. Aos 4 anos, ela se mudou com a mãe, Priscilla, para Los Angeles, após o divórcio dos pais. Quando Elvis morreu, em 1977, ela ainda não tinha completado 10 anos de idade. Mesmo assim, herdou a veia artística do pai e seguiu carreira no mundo da música, tornando-se cantora e compositora. Com três discos lançados ao longo da carreira, entre 2003 e 2012, Lisa conseguiu o quinto lugar da lista dos mais populares nos EUA com o primeiro, "To Whom It May Concern".

Ela é mãe de três filhos, incluindo Riley Keough, que ganhou notoriedade por sua atuação na série antológica "The Girlfriend Experience", em 2016. Riley é fruto do relacionamento de Lisa com o músico Danny Keough. O artista foi o primeiro marido dela e a relação durou de 1988 a 1994. Juntos, tiveram mais um filho, Benjamin Keough, que se matou em 2020, aos 27 anos. Ela também é mãe das gêmeas Finley Aaron Love e Harper Vivienne Anne, frutos do casamento com Michael Lockwood, de quem se divorciou em maio do ano passado.

Lisa também foi casada com Michael Jackson, de 1994 a 1996, e com Nicolas Cage.