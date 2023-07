Em nova fase, Pocah volta às raízes com nova música, 'Barulhinho': 'Funk está na minha veia'

Rio – Com seus cabelos longos e olhar marcante, Pocah encanta seus fãs com beleza e sensualidade. A artista tem na bagagem mais de uma década de carreira e já mostrou suas várias facetas em programas como o "Big Brother Brasil", na TV Globo, e o "TVZ", do Multishow, onde estreou como apresentadora. Explorando o que há de melhor nas batidas do funk, gênero musical que a consagrou no Brasil, a morena lançou na última sexta-feira (14) uma faixa nova e se prepara para disponibilizar ao público um EP com canções inéditas, que prometem agitar os antigos admiradores e despertar novos. Em entrevista ao MEIA HORA, Pocah fala sobre o atual momento da carreira e quais são os próximos passos. Confira!

Pocah, fala pra gente um pouco mais sobre 'Barulhinho'. Essa música é uma forma de voltar às suas raízes?

Eu nunca deixei de ser do funk. Quando falamos "artista pop", estamos falando do que é popular, e hoje em dia não existe nada mais popular no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, do que o funk. Nos meus últimos trabalhos eu pude exercitar outros lados, como o afrobeat e o trap, que também estão muito populares, mas eu sentia que esse era o momento para eu lançar esse projeto, que é uma grande celebração ao gênero que me lançou e que eu amo tanto. O funk está na minha veia, quando eu escuto meu corpo já se movimenta diferente. "Barulhinho" representa muito bem isso.

Por qual motivo escolheu "Barulhinho" para iniciar os lançamentos que farão parte do seu EP?

Eu tenho essa música já há bastante tempo. Eu amo muito. Acho que ela tem essa pegada de funk, com trap, com batidão das antigas, que é viciante. O Luck Muzik e o Kevin O'Chris também são amigos muito especiais para mim. Eles estão dominando a cena do funk e casaram perfeitamente com a música. Acho que "Barulhinho" tem esse elemento secreto especial para ser o grande início deste EP.

O que preparou de novidades para essa fase?

Temos muitas surpresas já em produção. Como é um lançamento mais robusto, por se tratar de um EP, e estarmos falando do funk, que é o gênero que me lançou na música, sentia a necessidade de fazer algo além do que apenas lançar nas plataformas. As pessoas vão poder conferir alguns conteúdos que estamos trabalhando com muito amor e carinho para dar uma nova cara para esse projeto.

Como você avalia o desempenho da sua carreira nos últimos anos?



Uma carreira de muitas conquistas e muito trabalho também. Eu tenho mais de uma década no mundo da música. Então, posso dizer que atravessei algumas eras do mercado, pois é muito diferente hoje em dia, do que era quando eu lancei meu primeiro single. Hoje eu me sinto realizada pois vivo do meu trabalho. Cheguei em lugares que jamais sonhava em estar. Ano passado, por exemplo, tive meu rosto estampado na Times Square (em Nova York). Mas ainda tenho muitos outros sonhos para realizar. E estou trabalhando para isso.

O que te inspira? Quais artistas são as suas referências?

Quando eu era adolescente a minha principal referência era a Nicole (Scherzinger), vocalista das Pussycat Dolls. Acho que ela que me inspirou a trabalhar esse lado de show completo, saber dançar e cantar, envolver mesmo o público. Hoje, já madura, consigo pegar referências em vários lugares, sempre de grandes mulheres. O que não falta no Brasil são mulheres talentosas e tenho o prazer de ser amiga de várias delas, além das artistas lá de fora como a Rihanna, Beyoncé, Nicki Minaj, Shakira... Mulheres fortes inspiram outras mulheres a serem fortes, isso vai além do mercado musical.



Como foi estrear como apresentadora no 'TVZ'? Tem outros sonhos relacionados à TV?



O “TVZ” foi uma grande aula. Sinto que eu aprendi e evoluí muito com esse trabalho como apresentadora. Tem toda uma sintonia com a equipe, com o estúdio, com o roteiro, com o convidado, com a câmera... Tenho vontade sim de voltar para a TV, mas não nesse momento. Agora eu preciso focar na música, nesse EP, nos projetos que já estamos desenvolvendo para depois, e no futuro voltarmos a explorar essa possibilidade.



E teremos novos clipes vindo aí? Você pode dar um spoiler pra gente?



O mercado da música mudou muito nesses últimos anos e principalmente no funk. Eu estou focando em visuais, mas não necessariamente em clipes. "Barulhinho" vai vir acompanhado de um vídeodance, pois senti que combinava mais com a proposta que a música pedia. Mas isso varia de faixa a faixa. O que eu estou focando nesse momento é mais na experiência da música em si.



Como está a recepção de "Barulhinho" pelos fãs?

Meus fãs amam pop, mas amam funk muito mais. Sinto que o anúncio já deixou a galera muito animada com o que está por vir. E, graças a Deus, eu sou muito abençoada com meus fãs. Eles sempre embarcam de cabeça em todos os meus projetos e lançamentos.



O que podemos esperar dessa nova Pocah?



Rebolar muito a bunda (risos). Não quero deixar ninguém parado. Vou fazer todo mundo dançar sim e descer até o chão. Se fosse a minha festa de aniversário, eu deixaria esse EP tocando no 'repeat' direto. Então, podem esperar funk muito bom mesmo.



Como você enxerga o seu atual momento?

Eu estou muito animada. Toda vez que vem um lançamento eu sinto que é um novo capítulo que se inicia, uma nova era que começa. Me sinto dessa forma. Um novo momento, um corpo de trabalho que eu acredito fielmente e que estou louca para botar na rua e ver a reação do público. Eu estou no pique de trabalhar.