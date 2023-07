Rafa Kalimann confessa que usa sobrenome do ex-marido, Rodolffo: 'Não tirei ainda'

Rio - Rafa Kalimann, de 30 anos, entregou um detalhe de sua vida pessoal ao dizer que ainda utiliza o sobrenome de seu ex-marido, o cantor Rodolffo, da dupla com Israel. Em entrevista ao "PocCast", a ex-BBB contou que não alterou seus documentos após o fim do casamento, que durou de 2016 a 2018. A revelação veio após a influenciadora explicar que Kalimann é apenas um nome artístico e ser questionada sobre seu nome verdadeiro.

"Rafaela Freitas Ferreira de Castro Matthaus", respondeu a atriz. "Mas esse último nome é bonito", avaliou Lucas Guedez, que apresenta o podcast ao lado de Rafa Uccman. "É que é do meu ex-marido, eu não tirei ainda (risos). Eu fiquei com preguiça de mudar nos documentos e eu quero mudar para Kalimann, aí eu já tiro de uma vez", explicou Rafa.

Em seguida, a famosa deixou claro que pretende retirar o sobrenome do ex e substituir com seu nome artístico: "Vou mudar meu nome e isso é um fato, porque eu quero que meus filhos se chamem Kalimann. Já é assim, lá em casa todo mundo conhece Kalimann", afirmou.

A finalista do "BBB 20" também relembrou a escolha do sobrenome que utiliza profissionalmente e abriu o jogo sobre a mudança. "Quando eu era criança eu achava que eu precisava ter um nome artístico porque todo mundo tinha. E aí eu não sei se minha imaginação criou isso ou se eu sonhei. Sei que um dia cheguei e falei para a minha mãe: 'Mãe, meu nome agora é Kalimann'", disse Rafa, que atualmente namora o empresário Antônio Palhares.