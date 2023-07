Ex-BBB Domitila Barros revela noivado com namorado alemão: 'Foi perfeito!'

Rio - Domitila Barros, de 39 anos, revelou que está noiva do empresário Moritz Carlo! Os dois estão juntos há sete anos e deram um passo em direção ao altar durante uma visita que o alemão fez ao Brasil recentemente.

A ex-participante do "BBB 23" contou que o pedido de casamento aconteceu em uma praia da Ilha de Itamaracá, em Pernambuco. "É a praia em que meus pais vão caminhar todo final de semana e onde aprendi a andar. Não teve bolo, não teve festa, nada disso, foi apenas ele e eu caminhando", disse Domitila, em entrevista ao 'gshow'.

A modelo e ativista ainda confessou ter "chorado de se acabar" com a declaração que ganhou do amado: "Foi perfeito! Ele falou: ‘Acho que é o momento e o lugar ideal para dizer que eu quero passar a vida com você, que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e que nunca tive dúvida de que a gente iria ficar a vida toda juntos'", relatou.

Apesar não ter planos concretos para a festa e cerimônia, Domitila deixou claro que não pretende seguir padrões em seu relacionamento com Moritz: "Essa ideia que as pessoas têm de casamento não quero para a minha vida, não... De dizer onde estou, quando vou planejar ter filho... É quando Deus mandar e, se não tiver, está tudo bem também", declarou.

Domitila ainda relembrou como o romance teve início e entregou seu lado "emocionada" ao falar sobre a primeira vez que viu o europeu: "A gente se encontrou para falar de trabalho, mas eu já sabia que era amor à primeira vista. Então, falei que não iria trabalhar com ele, porque eu não misturo trabalho com diversão. Aí ele: ‘Como assim?’ Eu falei: ‘Porque tenho certeza de que você é o homem da minha vida. Sou bruxa, eu sei! E o que estou procurando é exatamente você! Eu lhe amo’. Aí ele achou que eu era doida!", brincou.

"Nosso primeiro encontro foi em um museu de Paris para ver um quadro do Picasso. Ele sabe que eu amo arte, mas que venho de Linha do Tiro [bairro do Recife] e não tive acesso a esse tipo de coisa", acrescentou a ex-sister. "Sou o carma dele. Se ele me perder, está lascado! [...] Somos cancerianos, então nós somos duas pessoas totalmente emocionadas, apaixonadas e muito família", completou ela.