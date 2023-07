Key Alves nega compra de curtidas e faz desabafo: 'Me deixem ser feliz!'

Rio - A ex-BBB Key Alves usou suas redes nesta sexta (14) para negar acusações de que estaria comprando likes para suas publicações. A famosa chegou a usar seus stories para desabafar com seguidores e pedir que portais parem de divulgar notícias falsas sobre ela.

A influenciadora começou mostrando que seu perfil alcançou 23 milhões de contas no último mês, como resposta aos internautas que pontuaram que ela tinha recebido mais curtidas do que visualizações em seu post mais recente. "Ainda tenho que ver fakenews minha dizendo que tô comprando curtidas. Sério, gente? Vão caçar o que fazer, tem tanta subcelebridade aí pra vocês falarem. Eu sou f... para c... e vocês vão ter que aceitar", escreveu.

Key seguiu o desabafo reclamando que não conseguia mais se relacionar ou ter um "engajamento f*dido" sem ver mentiras sobre si espalhadas pela web, e que não fazia nada para merecer tantos comentários negativos. "Juro, é surreal, e eu nem fui a campeã! Me deixem ser feliz! Estou ajudando pessoas, faço doações e por onde passo transmito simpatia. Sou extremamente educada e só vejo MENTIRAS e MENTIRAS na net. Vocês que fazem isso estão ficando fora da casinha, que lugarzinho doentio", completou.

Usuários das redes não perderam a chance de comentar sobre a polêmica: "Queria ter essa autoestima dela", desejou uma pessoa. "Eu nem curto ela, mas acho que essa perseguição que fazem já passou da hora de acabar", afirmou outra. "Gente mas a conta não fecha! Eu não tenho nada contra a querida, mas como ela tem X visualizações e 2x de curtidas? Isso NÃO existe!", argumentou uma terceira. "Deixa ela fazer o que quiser, o que vocês tem a ver com isso?", indagou mais uma.