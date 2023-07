Web não perdoa e Léo Dias vira meme por não vazar gravidez de Mirella Santos

Rio - O colunista Léo Dias virou meme na noite desta sexta (14), após a influenciadora Mirella Santos anunciar sua primeira gravidez antes do fofoqueiro. Internautas se divertiram tanto às custas do jornalista que o nome do famoso se tornou um dos assuntos mais comentados do Twiiter.

"Léo Dias chorando porque não conseguiu vazar que a Mirella e o Zinho estão esperando bebê", debochou uma pessoa. Alguns usuários, que ainda não perdoaram o jornalista por ter anunciado que MC Mirella estava grávida, celebraram que ele não teve chances de repetir o feito com mais uma Mirella: "Que delícia saber que o Léo Dias nem sonhava que a Mirella estava grávida e não conseguiu estragar o momento de uma mulher de anunciar a própria gravidez", escreveu um perfil.

Fãs da famosa também ficaram animados com a conquista dos novos papais e usaram as redes para comemorar. "A Mirella Santos conseguiu guardar a notícia da gravidez e divulgar antes do Léo dias! FALE DELA, MAS FALE BAIXO", afirmou uma seguidora. "O Léo Dias deve tá surtando depois de saber da gravidez da Mirella e do Zinho e não ter noticiado antes deles", brincou outro. "Como pode né? A gente tem que comemorar esse tipo de coisa que era pra ser um momento único e exclusivamente dos pais… Mas enfim, mais um dia difícil para o 'repórter'", observou um terceiro.