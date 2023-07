Filho de Faustão relembra 'aversão a comida' após cirurgia bariátrica; entenda

São Paulo - O apresentador João Silva, filho do Faustão, relembrou o drama vivido para conseguir emagrecer aos 16 anos, quando pesava 150 kg. Em entrevista, o rapaz de 19 anos afirmou ter ficado com aversão a comida nos seis meses seguintes a cirurgia.

Em conversa com as apresentadoras do "PodDelas", João Silva afirmou que ter feito a cirurgia bariátrica foi a melhor decisão da vida dele. "Eu estava indo para um caminho muito ruim. Com 150kg, você deixa de fazer [muita coisa], imagina, eu estava com 15, 16 anos (...) Eu era um cara que lidava muito bem com isso, sabe? De cabeça, era um cara feliz, super bem, dava risada, brincava, tipo, não tinha nada de problemas psicológicos, mas eu falava, meu irmão, uma hora vai pegar esse negócio do peso, meu joelho dar 'zika'".

"Quando você emagrece, você começa a entender, tipo fisicamente, como é mais fácil para dormir, para acordar", completou, afirmando que não estava doente, mas quis prevenir problemas futuros.

Durante a conversa, João deixou claro que tentou fazer dietas, mas não deram resultado. O apresentador também detalhou o processo de recuperação da bariátrica. "São dois dias de inferno, porque eles te enchem de gás, então você fica inchado, 2 dias", relembrou. "Soltando muito pum?", perguntou a entrevistadora. "Pra caraca, arrotando, um horror, é um show de horror".

João seguiu explicando que na primeira semana a alimentação é a base de uma dieta líquida e por ter reduzido o tamanho do estômago não sentia fome. "Tinha aversão a comida por seis meses, três meses, não conseguia ver".

O filho do Faustão só voltou a comer normalmente no segundo mês após a cirurgia. "Não fazia questão, ficava tão feliz que estava emagrecendo", completou, dizendo ter perdido 27 kg no primeiro mês.

Namoro com modelo mais velha

João Silva também revelou detalhes do início da relação com a modelo Schynaider Moura. João tinha 17 anos quando se envolveu com a modelo 16 anos mais velha. Na entrevista, o apresentador revelou que conheceu a namorada através de um evento promovido por Ronaldo Fenômeno. Já à primeira vista ele se encantou por Schynaider Moura, que estava leiloando um jantar com ela para o evento do ex-jogador.

João Silva abriu a carteira e pagou pelo primeiro encontro. Após isso, eles descobriram que coincidentemente passariam o réveillon na mesma cidade. O romance iniciou após uma noitada juntos.

"Foi indo nessa, foi na zueira, e eu contando piada, ela começou a rir e meio que aconteceu, rolou no primeiro dia. Acordei no dia seguinte e a diferença de idade... eu estava com medo. Essa mulher vai acordar e falar 'O que que eu fiz ontem' (...) eu estava com medo do segundo dia", revelou.

Ele continua, revelando que adicionou o número dele no celular da modelo já com o nome de 'João namorado'. "No começo eu não falei minha idade", admitiu, alegando que não abordaram o assunto. Na época, os amigos do apresentador ficaram apreensivos pelo fato de João ter 17 anos ainda.

João Silva e Schynaider Moura assumiram publicamente o relacionamento em janeiro de 2022. A modelo tem 35 anos e é mãe de três meninas.

A reportagem é de Luanda Moraes, do IG.