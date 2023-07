Ator de 'Verdades Secretas' acusa Gilberto Braga de assédio sexual: 'Enfiou a mão na minha calça'

O ator Felipe de Carolis expôs, no Instagram Stories, nesta sexta-feira, uma suposta mensagem que teria recebido de Gilberto Braga, em 2013, e acusou o autor de assédio sexual. O intérprete de Sam, em "Verdades Secretas", da TV Globo, também revelou que Gilberto, que morreu aos 75 anos em 2021, vítima de complicações de uma infecção sistêmica, já enfiou a mão em sua calça.

No print publicado por Felipe, Gilberto teria perguntado: "Quando você vai dar para mim?". O ator, então, respondeu: "Você errou o destinatário da sua mensagem".

Na sequência, o artista deu mais detalhes do abuso que teria sofrido por parte do autor. "Com 19 anos, denunciei que o autor da novela tinha enfiado a mão na minha calça e fui demitido no dia seguinte. Mesmo tendo quebrado um quadro na cabeça dele, para me defender, o filho da p*ta continuou por mais 5 anos atrás de mim no Facebook", desabafou.

Felipe também relembrou uma denúncia que fez envolvendo o Teatro Musical e a ameaça que recebeu depois de expor o caso. "Com 28 (anos), denunciei um dos maiores esquemas de corrupção no teatro musical (do qual eu era sócio). O segurança da produtora me ameaçou com arma no coldre. Virou silêncio. Não vou falar de 'Verdades Secretas 2' agora. Até porque ainda há muitas dúvidas", disse o artista.

Por fim, o ator ressaltou que a TV Globo não tem culpa do ocorrido e que sua publicação foi feita para incentivar seus colegas de relatar outros casos. "A TV Globo nada tem a ver com isso, mas sim as pessoas que trabalham e trabalhavam lá. Tá chegando a hora de jogar a m* no ventilador de uma vez, para ver se meus colegas tomam coragem de fazer o mesmo que eu. Todo mundo sabe!".

A TV Globo foi procurada, na manhã deste sábado, pelo O DIA para comentar sobre o caso de assédio envolvendo Felipe e Gilberto Braga. Até o momento, não houve retorno.