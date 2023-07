Maraisa chega acompanhada do novo namorado em show; veja

Maraisa, de 35 anos, foi clicada pela primeira vez em público ao lado do namorado, o empresário Fernando Mocó, na noite desta sexta-feira, no interior de São Paulo. A cantora chegou acompanhada do amado na Expo Agro Jacareí, onde se apresentou ao lado da irmã, Maiara. Apaixonado, o casal estava mãos dadas e bebendo vinho na ocasião.

No Instagram Stories, Fernando mostrou que curtiu o show de Maiara e Maraisa no palco. O empresário compartilhou um vídeo em que a sertaneja aparecia momentos antes da apresentação e falou sobre o frio que fazia em Jacareí. "Frio", disse ele. "Está quentinho", brincou a sertaneja. "Agora esquenta", acrescentou Fernando, mostrando a amada entrando no palco.

Maraisa assumiu publicamente o romance com o empresário no mês passado ao postar uma foto abraçadinha com ele em suas redes sociais.