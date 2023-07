Bianca Andrade e Fred Bruno celebram dois anos do filho com festa de safári

Rio - A influenciadora Bianca Andrade e o youtuber Fred Bruno usaram suas redes neste sábado (15) para mostrar detalhes da festa de dois anos de seu filho, Cris. A celebração foi pensada no tema de safári e o ex-casal até decidiu combinar seus looks para tornar o evento ainda mais especial para o pequeno.

Em seus stories, os famosos mostraram o visual escolhido: Bianca apostou em um macacão todo estampado de oncinha da grife 'Dolce e Gabbana' e Fred apareceu de blusa e calças largas com a mesma estampa. Mas claro que o aniversariante não ia ficar de fora, e os papais fizeram questão de mostrar a fantasia do "Gudugo", apelido do pequeno Cris, que foi inspirada pela roupa de explorador do safári do 'Mickey Mouse'.

Além dos looks, a decoração da festa chamou atenção, pois contou com bichinhos de pelúcia, figuras gigantes de personagens da Disney e animais das savanas, brinquedos infláveis, uma linda mesa de doces e um portal de leão enorme que "engoliu" todos os convidados. A 'Boca Rosa' também aproveitou para postar uma série de fotos com as melhores partes da celebração: "2 aninhos do amor da nossa vida!! VIVA O GUDUGO/NENEIN/NENECO", escreveu na legenda.

Fãs da família logo foram aos comentários parabenizar o aniversariante: "Parabéns, Gudugo, você é muito especial para esse mundo", afirmou um seguidor. "Bianca se tornou completa depois que o Cris chegou! Parabéns, Gudugo!", desejou outra. "Ai, gente, eu não sei lidar. Amo essa família", confessou uma terceira. "Lindos!! Vocês são tudo pra mim", confessou mais uma.