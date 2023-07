Astrid Fontenelle recebe alta hospitalar após passar por cirurgia

Astrid Fontenelle, de 62 anos, usou o Instagram, neste sábado, para contar aos fãs que passou por uma cirurgia na última semana. A apresentadora do "Saia Justa", do GNT, retirou pedras da vesícula e se recupera em casa. Ela ainda disse que ficará de repouso durante 10 dias e agradeceu o carinho dos fãs.

"Bye bye hospital! Três dia muito bem cuidada e sem as muitas pedras na vesícula. Eu não sentia nada, nada, mas meu amado medico Dr. Ary, me sugeriu que retirasse. Já pensou ter uma crise longe de SP?! Melhor não, né? Por isso resolvi tirar. Agora serão 10 dias de repouso real! Quietinha, pés para cima com meia de compressão. Obrigada a todos que se preocuparam e me acarinharam. Deu certo!", escreveu ela na legenda da publicação.

Amigos e fãs da loira desejaram a ela uma boa recuperação. "Boa recuperação! Não sabia", comentou Mônica Martelli. "Que bom que tudo correu bem. Boa recuperação", disse um admirador da apresentadora. "Que sua recuperação seja rápida e leve", afirmou outro.