Titi Müller troca beijos com a namorada em show de Elba Ramalho

Titi Müller e a namorada, a relações públicas Lívia Lobato, curtiram o show de Elba Ramalho, no "Arraial Estrelado" realizado no Jockey Clube de São Paulo, na noite deste sábado. Apaixonadas, as duas trocaram beijinhos e carinhos no local.

Titi assumiu o namoro com Lívia no início deste mês nas redes sociais. No entanto, elas já estão juntas há três meses. Antes, a apresentadora namorou o criador de conteúdo Gentil Nascimento, seu primeiro relacionamento após o divórcio de Tomás Bertoni, com quem teve um filho de dois anos.