Eliezer explica motivo do aumento das mamas e desabafa: 'Me incomoda'

Eliezer, de 33 anos, respondeu, no Instagram Stories, neste sábado, o questionamento de um internauta sobre o tamanho de suas mamas. O ex-BBB, que é casado com Viih Tube, contou que foi diagnosticado com ginecomastia e lamentou as críticas que vem recebendo em relação ao seu corpo.

"Você colocou algum tipo de silicone no peito? Como é isso? Explica por favor", quis saber um fã. Eliezer, então, explicou: "Não gente, o que eu tenho é ginecomastia que é o crescimento da mama no homem por causa de um desequilíbrio hormonal, por mais que eu sempre tenha levado isso muito 'de boa', com pessoas que 'me zoam', principalmente quando eu estava no BBB, é uma coisa que me incomoda muito e que piorou agora durante a gestação da Lua", disse ele, que mostrou o resultado do exame que fez.

"Minha testosterona está quase no mínimo, ou seja, alguma coisa aconteceu no meu corpo que meu organismo reduziu (e muito) o hormônio masculino (testosterona) no meu corpo. E isso está me preocupando, já que é um dos fatores que causam a ginecomastia no homem. Emagreci 8kg já e até agora meu peito não diminuiu", continuou.

"Eu sempre tive isso, mas acho que as minhas decisões 'pioraram' o grau da minha, porque quando eu estava 'seco, 'magro', consigo disfarçar, mas, para isso eu tomava hormônio, 'bomba', para tirar a gordura do meu corpo (muitas vezes sem acompanhamento médico). Mas, quando eu parava de tomar e 'engordava', o peito voltava o dobro. Na época, quando eu tomava os hormônios eu só pensava no presente, hoje eu vejo que me lasquei", afirmou.

Por fim, ele falou sobre como a ginecomastia afeta sua autoestima e expôs as críticas que recebe devido as suas mamas. "Sei que muitos desses comentários são feitos na zoeira, brincando comigo e eu super aceito e entro na brincadeira, mas a verdade é que a ginecomastia afeta MUITOS homens. Vocês podem rodar meu feed, eu posso contar na mão o número de fotos sem camisa que eu tenho. Mesmo quando eu estou 'magro', as que tenho na praia sempre coloco uma blusa de botão aberta para 'esconder' o meu peito, porque realmente me incomoda muito e agora estou na luta para ver se consigo diminuir ou tratar".