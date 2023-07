Luciano Huck recebe Renata Silveira e Ana Taís Matos no 'Domingão'

A poucos dias do primeiro jogo do Brasil pela Copa do Mundo Feminina, Luciano Huck recebe, neste domingo, a narradora Renata Silveira e a comentarista Ana Taís Matos no palco do "Domingão com Huck". Na atração, as duas comentam as expectativas e a preparação para a partida Brasil x Panamá, que no dia 24 deste mês.

As convidadas ainda avaliam a performance das jogadoras da seleção em um desafio para lá de divertido. É o quadro ‘O Dominador’ - neste caso, ‘A Dominadora’. Huck vai até a concentração da equipe e, na brincadeira, as estrelas do time têm de dominar uma bola lançada de um drone nas alturas.



No ‘Pequenos Gênios’, dois novos times vêm ao palco participar da competição, que é uma celebração ao conhecimento e educação. No quadro, as crianças demonstram, além de muita fofura, suas altas habilidades em desafios de matemática, português, raciocínio e lógica com uma velocidade impressionante. E ainda, o ‘The Wall’ traz dois novos desafiantes. Quem jogam são os amigos Marineth, de 85 anos e Robson, de 37, que praticam montanhismo e sonham em conhecer o Grand Canyon, nos Estados Unidos.