Paolla Oliveira reproduz fotos de quando era criança e recebe elogios

Rio - Paolla Oliveira encantou seguidores neste domingo (16) ao reencenar algumas fotografias de quando era criança. A atriz recebeu vários elogios por ter conseguido reproduzir não só as roupas e as poses, mas também a expressão facial que fazia nos cliques originais.

Na publicação, a famosa incluiu duas fotos de sua infânica que são bem similares, nas duas a pequena Paolla aparece de vestido azul-bebê, sapatinhos pretos e uma presilha branca. Apesar de não ter conseguido posar no mesmo local que sua versão mais nova, o restante da produção se aproximou bastante do original: o vestido, os sapatos e até a forma de se portar na frente da câmera foram imitados com maestria. "O tempo passa… E eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita. Brincadeira que rolou no reels! O que acharam?", escreveu a famosa na legenda.

Fãs da artista se impressionaram com a fofura das fotos antigas e usaram os comentários para elogiar a atriz. "Linda desde sempre", afirmou um internauta. "A mini Paolla tá muito orgulhosa da sua linda e brilhante trajetória!", disse outra. "Tua delicadeza e perfeição atravessam o tempo e se traduzem nessa foto", admirou um terceiro. "Maravilhosa desde pequena", adicionou mais uma.