Anitta confessa perrengue com o cabelo para prestigiar aniversário de Luísa Sonza

Rio - Anitta compartilhou com os seguidores alguns momentos engraçados na noite deste domingo (16), enquanto estava em Los Angeles, nos Estados Unidos. Se arrumando para comemorar o aniversário de Luísa Sonza, a cantora relatou dificuldades com seu cabelo, que estava passando por um processo de extensão. Com o procedimento incompleto, a artista precisou "se virar", para prestigiar a amiga que completa 25 anos nesta terça-feira (18).

"Eu comecei a fazer minhas extensões no cabelo, aquelas que demoram três dias pra fazer. Aí eu falei: 'Bom, hoje eu vou começar bem cedinho, porque quando der a hora do aniversário dela, eu vou estar quase pronta e amanhã termina'. Amor, olha aqui, olha o que tem de pronto!", contou a poderosa, que disse ter sido pressionada pela amiga.

"Ela me mandou mensagem falando: 'Vem, já tô bêbada!'. Eu vou assim", disparou gargalhando.

Por conta de uma viagem marcada, Anitta confessou que iria a festa apenas para dar um "Oi" e presentear Luísa com um de seus perfumes íntimos. "Graças a Deus ela está a 10 minutos de distância da minha casa, então eu vou num pé e vou voltar no outro, porque senão eu vou viajar com uma metade com cabelo e outra metade sem cabelo", relatou.

Para passar por cima da situação, a cantora usou um truque, escondendo através de um coque, o comprimento irregular das madeixas.