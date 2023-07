'Terra e Paixão' bate recorde semanal de audiência

Rio - A novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco, exibida no horário das 21h na TV Globo, bateu o recorde semanal de audiência, no Rio de Janeiro, com 29 pontos de audiência e 46% de participação. A trama tem passado por uma reviravolta, que começou com a morte de Daniel (Johnny Massaro) e, desde então, vem batendo recordes.

Nos últimos capítulos, Andrade (Ângelo Antônio) depois de agredir Lucinda (Débora Falabella). Antônio La Seva (Tony Ramos) se envolveu com Berenice (Thati Lopes), provocando a fúria de Irene (Gloria Pires), que mandou colocar uma cobra no armário da moça.