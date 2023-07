Nos EUA, Jojo Todynho surge de biquíni fio-dental e dispara: 'Se incomodar, tchau'

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, viajou para Miami, nos Estados Unidos, e segue curtindo o verão no hemisfério norte. Nesta segunda-feira, a cantora e apresentadora impressionou os seguidores ao usar os Stories do Instagram para mostrar o biquíni que elegeu para um dia de praia. A famosa surgiu em vídeo com um modelo fio-dental de crochê que cobria apenas o necessário.

Na sequência, a artista aproveitou para mandar um recado aos críticos de plantão: "Então, praiou, bebê! E pra deixar claro, o Instagram é meu, a bunda também, a celulite também, a gordura também. E, se te incomodar, tchau! É assim que funciona aqui", declarou Jojo.