Fred Bruno mostra cueca autografada por Cristiano Ronaldo pendurada no banheiro

Rio - Fred Bruno, de 34 anos, abriu as portas de seu duplex em São Paulo para o quadro "Pod Entrar", do podcast "PodDelas". Em vídeo que foi ao ar no YouTube nesta segunda-feira, o ex-BBB revelou alguns detalhes inusitados de sua casa durante a visita que recebeu de Lucas Rangel.

O detalhe que mais chamou a atenção foi o banheiro do youtuber, onde fica uma cueca autografada pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo. "Levei e ele autografou", contou Fred sobre a peça que está emoldurada acima da privada.

O ex-namorado de Bianca Andrade explicou que pediu a assinatura do craque em 2018, quando encontrou o atleta em uma gravação do canal "Desimpedidos". No entanto, o influenciadora garantiu que o português não vestiu a cueca.

Além disso, Fred também mostrou o quarto onde guarda sua coleção de pares de tênis: "Antes era uma biblioteca, agora é o 'tênisteca'", brincou o ex-brother enquanto exibia o cômodo para Lucas. O famoso ainda ostentou um tênis autografado por Marcos Mion e falou sobre a admiração pelo apresentador do "Caldeirão": "Mion é uma das minhas referências como apresentador, comunicador, pai", disse.

Confira: