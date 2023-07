Larissa Manoela comemora um ano com André Luiz Frambach: 'Amor verdadeiro'

Rio - Larissa Manoela fez uma declaração de amor para o namorado, André Luiz Frambach, em celebração ao primeiro ano de relacionamento, completado nesta segunda-feira (17). Em dezembro do ano passado, o casal de atores anunciou o noivado.

"Meu amor é dono de um pedaço meu. Meu amor é lindo e leve. Meu amor me enche de orgulho e torna tudo mais especial. Meu amor é dono do coração mais lindo que já vi, das melhores soluções pros meus problemas, do abraço mais aconchegante e do beijo mais doce. Meu amor é puro e verdadeiro. Meu amor não mede esforços pra me ver feliz e também pra enxugar minhas lágrimas. Meu amor move montanhas, enfrenta desafios e sonha comigo. Meu amor é respeitoso, cuidadoso e atencioso. Meu amor é dono de um sorriso encantador e olhos verdes preciosos. Meu amor é você! Meu amor vive em você!", escreveu Larissa.

Ela ainda mencionou o companheirismo durante o primeiro ano de relação. "Um ano em contados dias parecem mais 10 anos. É que a gente já passou e suportou tanta coisa…a gente é pra gente e nada mais! Só a gente sabe, só a gente sente, só a gente entende a gente. É coisa de outro mundo. Coisa deliciosa de se viver. Amor alto, amor grande, amor da gente! Amor que estremece, derrete e aquece. Pra você, só amor! Você chegou e transformou o que estava escuro colorido, trouxe amor e afastou a dor, colocou calor onde estava frio e sorriu. Sorriu e fluiu. Fluímos tanto que chegamos a um ano. De contos, cantos e encantos", completou.

"Nossa história é daquelas boas de se contar. Daquelas que pode virar livro. Aquele, que a gente já escreve na lembrança, na memória e no coração, sabe? Que baita história! Orgulho de nós, de tudo que já conquistamos e ainda iremos conquistar. Que nosso amor transborde e inunde sempre o nosso ser. Porque o meu é teu! Feliz a gente! Feliz imensamente por ter você, feliz um ano…os melhores que pude viver."