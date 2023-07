Estrelada por Maisa Silva e Camila Queiroz, 'De Volta aos 15' ganha nova temporada

Rio - Maisa Silva e Camila Queiroz estarão de volta na pele da adolescente Anita na série "De Volta aos 15", que acaba de ser renovada para uma terceira temporada. Nesta segunda-feira, a Netflix anunciou uma nova leva de episódios da história em que as atrizes dividem o papel da jovem que viaja no tempo para solucionar problemas de sua adolescência nos anos 2000.

Em vídeo publicado no Instagram, a plataforma de streaming adiantou uma novidade para o próximo volume da série. Em breve, os fãs da série poderão acompanhar a Anita de 18 anos (Maisa), de acordo com vídeo em que a versão adulta da personagem (Camila) aparece tentando excluir sua conta em uma rede social que funciona como portal. Após uma série de tentativas falhas, a heroína acorda com um visual diferentão e descobre estar no ano de 2009.

"De Volta aos 15" é baseada na trilogia "Meu Primeiro Blog", de Bruna Vieira, que também lançará o último livro da série, intitulado "De volta ao amor". A adaptação para as telinhas ainda traz um elenco formado por nomes como Klara Castanho, João Guilherme, Caio Cabral, Lucca Picon e Amanda Azevedo.

Confira: